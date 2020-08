GRACIEMAG Indica: Marangoni ensina o “beijo do dragão”

Share it

Craque nas transições com e sem kimono, nosso GMI Gabriel Marangoni traz hoje para você, estudioso leitor, uma movimentação de quatro pontos partindo da guarda De la Riva, que pode ser usada com ou sem pano.

A técnica, batizada nos EUA como “kiss of the dragon”, é detalhada por Gabriel no treino sem kimono. Após colocar o oponente na De la Riva invertida, com o gancho apontando para a parte externa da perna, o professor de Mogi das Cruzes gira por baixo do adversário e troca o gancho, para se posicionar melhor por trás do mesmo. Depois basta derrubar com as pegadas e colocar os dois ganchos para contabilizar a pegada de costas.

Confira os detalhes da posição no vídeo a seguir. Oss!