Rodrigo Prujansky e a importância da defesa pessoal nas forças policiais

Share it

Especialista no ensino de Jiu-Jitsu para policiais, o professor Rodrigo “Shalom” Prujansky está na capa da GRACIEMAG deste bimestre, revelando como a técnica da arte suave pode ajudar nas patrulhas e, sobretudo, como pode evitar que abordagens policiais terminem em tragédias como no caso recente do americano George Flloyd.

Um exemplo foi simulado no vídeo abaixo, no qual Rodrigo usa as alavancas e domínios do Jiu-Jitsu para controlar seu parceiro de treinos, mostrando sua progressão até algemar um suspeito.

Se você ainda não é assinante, vá ao graciemagshop.com.br e garanta já o seu acervo com mais de 50 edições. Oss!

* Entre para o time GMI! *