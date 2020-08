Helio e Rickson Gracie ensinam detalhes do vale-tudo para Royler em registro histórico

Share it

Temos abaixo o melhor vídeo que você poderá ver esta semana, quando o assunto é Jiu-Jitsu e MMA.

Nesta verdadeira relíquia do Jiu-Jitsu, gentilmente cedida pela rickson.academy, o grande mestre Helio Gracie e o campeão Rickson Gracie passam detalhes de atuação no vale-tudo para Royler Gracie, que se preparava rumo a mais uma batalha.

O treinamento, realizado no clássico dojo da Gracie Humaitá, no Rio de Janeiro, teve como sparring de luxo nosso GMI Jorge Britto, que também atuou firme no MMA ao longo da carreira. Confira esta pérola do nosso esporte no vídeo abaixo!