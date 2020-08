Fabiano Papel ensina raspagem contra a subida da guarda fechada

Share it

Nosso GMI Fabiano Papel, faixa-preta da nossa parceira Feijó Centro de Treinamento, traz hoje uma situação comum de luta, com um contragolpe recheado de detalhes para você aplicar.

Quando o atleta que está por baixo trabalha da guarda fechada, muitos passadores optam por subir para abrir a guarda de pé, usando a gravidade e forçando um dos joelhos para baixo, por exemplo. Para Papel, a subida do oponente abre a chance para raspar pinçando os joelhos.

Na técnica, Papel ressalta a importância de dominar as mangas ao entender a intenção do passador de subir. Assim que o adversário fica de pé, ele troca a guarda fechada, usando a mesma mecânica para fechar na altura dos joelhos. Em seguida, ele estica as pernas, criando a adução dos próprios joelhos, tirando a base do oponente, que fica fácil de ser desequilibrado.

Confira a posição em detalhes no vídeo abaixo!

