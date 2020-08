15 dicas do cardápio de Helio Gracie para você voar no treino de Jiu-Jitsu

Share it

Nas palavras do filósofo Hipócrates estava a dica essencial, que o primeiro Gracie a treinar Jiu-Jitsu seguiria a partir daí: “Faça da alimentação o seu remédio”. Não é por acaso que Carlos e Helio Gracie formaram uma legião de atletas dentro da sua família, pois a combinação de treinos com o combustível certo só poderia dar como resultado o sucesso.

O cardápio Gracie tinha, como pilares, a não mistura de cereais entre si, gorduras com açúcar e alimentos ácidos com nenhum outro tipo, é essencial para uma digestão limpa e absorção máxima dos nutrientes. O grande mestre Helio, por exemplo, usava as diretrizes da dieta para montar seus cardápios da mais variada forma possível.

Extraímos algumas dicas do saudoso mestre das páginas da GRACIEMAG número #184 para você incluir na sua rotina de treinos.

CAFÉ DA MANHÃ

1. Mamão e requeijão cremoso natural.

2. Açaí, polpa de coco verde e tâmaras.

3. Suco de melancia, queijo cremoso e torradas integrais.

4. Figos frescos com requeijão, maçã cozida com mel, água de coco.

5. Jaca com água de coco ou suco de maçã. Bater no liquidificador e coar.

ALMOÇO

1. Peixe assado ou cozido, palmito cozido, suflê de couve-flor e cebolas. Salada de chicória e aipo.

2. Peixe grelhado, batatas coradas no forno (sem fritar), brócolis, abóbora e chuchu. Um copo de suco de cenoura com pimentão.

3. Peito de frango, suflê de palmito com chuchu e cebolas, purê de batata ou arroz integral. Salada de alface com repolho cru (cortado fino).

4. Sopa de milho verde com densidade de mingau. Pimentão recheado, verduras cruas e cozidas. Um copo de suco de cenoura e pepino com casca.

5. Sopa de aspargos frescos, filé de peixe grelhado, couve refogada, macarrão. Um copo de água de coco ou levedo de cerveja.

JANTAR

1. Goiabas, queijo cremoso, suco de laranja-lima (ou água de coco).

2. Suco de uvas doces, queijo ou requeijão cremoso, torrada integral ou beiju.

3. Castanhas, queijo cremoso e água de coco.

4. Banana crua ou assada, queijo de minas fresco ou ricota, água de coco.

5. Goiaba madura (retirar a casca e caroços), requeijão cremoso e suco de pera.