Organizadores do BJJBET explicam premiação de 10 mil dólares para assinantes do pay-per-view

Com menos de um mês para a realização do seu evento de estreia, no dia 6 de setembro, o BJJBET já é um fenômeno no mundo do Jiu-Jitsu. Com card arrebatador e muita força nas redes sociais, sempre instigando a curiosidade dos fãs de Jiu-Jitsu, o BJJBET chega com mais algumas novidades antes da realização do evento.

Antes de Felipe Preguiça, Erberth Santos, Leandro Lo, Nicholas Meregali e outras feras se enfrentarem, o BJJBET tem mexido com a cabeça dos fãs ao oferecer alguns benefícios aos assinantes prévios do pay-per-view (que pode ser adquirido clicando aqui). Um deles são so cupons de desconto, que podem levar uma equipe a escolher dois atletas de seu quadro para integrar as próximas edições. O outro, e ainda mais surpreendente, é um prêmio de 10 mil dólares para quem se der melhor no Fantasy Game organizado pelo evento, no qual os melhores palpites saem na frente.

Para entender melhor, GRACIEMAG bateu um papo com os organizadores do evento, e mergulhou fundo nesses e outros temas. Confira nas linhas abaixo!

GRACIEMAG: Definidas e divulgadas as lutas do evento de estreia. O tamanho do card completo e a repercussão que tem dado está dentro das expectativas da organização?

BJJBET: Estamos felizes com a repercussão do BJJBET e o engajamento da maioria dos atletas na divulgação em suas mídias sociais, de uma maneira geral eles entenderam que o evento também precisa deles nessa divulgação. Acabamos sendo surpreendidos pela procura de inúmeros atletas renomados, inclusive de outras nacionalidades para vir lutar o evento.

Teve alguma luta que vocês planejaram para esse evento e não conseguiram concluir, com planos para realizar no futuro?

Se divulgarmos as lutas vamos dar a oportunidade de outros eventos correrem para fechar elas em suas edições já marcadas. O que podemos dizer é que temos aí na manga pelo menos quatro grandes ídolos do esporte que não conseguiram vir nesta edição do BJJBET em razão das dificuldades impostas pela pandemia e a incerteza de conseguirem voltar aos países que hoje vivem. Mas podemos deixar os fãs tranquilos que a próxima edição teremos dois grande clássicos do Jiu-Jitsu entre duas lendas e a volta às competições de três estrelas do esporte.

Qual a expectativa para as principais lutas do card? Qual combate você acha que vai animar mais o fã, o duelo que será mais disputado na projeção de vocês e qual a luta que não está tão badalada na cabeça do fã que eles deveriam colocar em consideração?

As expectativas são as melhores possíveis, ao casarmos as lutas buscamos atletas com níveis equilibrados e estilos de jogo que deixam a luta dinâmica. Acreditamos que os duelos que o público mais quer ver são Erberth x Preguiça, Leandro X Nicholas, o main event sem kimono no duelo de gerações entre Cyborg x Kaynan, isso sem falar no fenômeno Mica Galvão. Seria injustiça com os atletas e com o próprio evento se elegêssemos uma luta para os fãs ficarem ligados, pois em nossa opinião todas as lutas serão eletrizantes, porém, a luta entre os recém graduados à faixa preta Meyram e Takaka e a luta feminina prometem pegar fogo.

Sem a venda de ingressos presenciais, a entrega de um pay-per-view de qualidade pode ser a chave para o sucesso do evento de forma virtual. Como vocês estão trabalhando nessa frente e o que o expectador pode esperar da transmissão ao vivo do evento?

A nossa maior preocupação tem sido entregar com qualidade o streaming e a transmissão do ppv mundial. Contratamos a empresa que transmitiu a Copa do Mundo e as Olimpíadas no Brasil para isso. Estamos investindo pesado nas bolsas, no marketing e na própria plataforma de transmissão. Porém, ressaltamos que para o sucesso do BJJBET e de outros eventos num momento como o atual, onde não é permitida a presença do público e não há bilheteria, a comunidade do Jiu-Jitsu precisa se abraçar, entender que precisam assinar ao ppv e não promover ou consumir transmissões piratas.

Isso sem falar que vocês criaram diversas vantagens para quem assina o pay-per-view…

Desde o faixa-branca que pretende ser um lutador no futuro até os líderes de equipe, todos precisam estar engajados na aquisição do ppv e promoção deste e de outros eventos que estão acontecendo durante a pandemia. E para ajudar isso, criamos três possibilidades:

1- cada equipe pode criar seu próprio cupom de desconto de 15% na venda do ppv;

2- a equipe que mais comprar o ppv com o cupom irá escolher dois atletas para lutar a próxima edição do BJJBET;

3- ao comprar o ppv o usuário poderá ganhar até 10 mil dólares.

Sobre a premiação de 10 mil dólares, será feito uma espécie de bolão, como conhecemos no Brasil. Vocês podem explicar melhor?

Sim, os $10,000.00 são o total em prêmios distribuídos em todas as possibilidades de palpite de um site parceiro nosso. Nos EUA isso é muito usado, anunciar o total de prêmios garantidos em um evento. Esse valor está distribuído em quatro possibilidades de palpite. Fizemos essa parceria e definimos o formato para dar um incentivo a mais, ao brasileiro principalmente, para comprar o pay-per-view. Uma das possibilidades de prêmio é o Card do Publico, onde abriremos uma votação para o publico escolher as cinco lutas preferidas do nosso card. As cinco mais votadas entrarão como uma dessas quatro possibilidades de premiação. O amante de lutas, além de assistir a um evento de qualidade, ainda tem a chance de dar o palpite em todas as lutas e sair com o prêmio. Estamos preparando mais algumas novidades nessa parte dos palpites.

Voltando aos protocolos de segurança durante o evento. Quais os planos de ação nesse tema? Já traçaram um plano em cima dessa operação tão delicada

Nosso protocolo de segurança já está pronto, respeitando todas as regras de segurança e vigilância sanitária que o Governo determina. Todos os atletas serão testados com antecedência para poderem lutar no dia do evento. A organização do BJJBET prima em legalidade e almeja mudar a imagem do esporte e dos eventos perante o mundo. Tudo está sendo organizado e planejado com segurança e dentro da lei.

BJJBET

São Paulo – (Ao vivo no BJJBET.com)

6 de setembro de 2020

Lutas Sem Kimono

Robert Cyborg x Kaynan Duarte

Gregor Gracie x Isaque Bahiense

Xande Ribeiro x Vagner Rocha

Léo Lara x Ítalo Moura

Lutas de Kimono

Erberth Santos x Felipe Preguiça

Leandro Lo x Nicholas Meregali

Marcos Petcho x Servio Tulio

Rider Zuchi x Gutemberg Pereira

Gabi Pessanha x Yara Soares

Diego Pato x Cleber Clandestino

Meyram Maquine x Fabrício Takaka

Old School

Marcos Barbosa x Wander Braga

Under 21

Mica Galvão x Felipe Porto