Vídeo: o treino de Jiu-Jitsu de Lucas Hulk e Jonnatas Gracie

Campeã mundial por equipes, a Atos, liderada pelo professor André Galvão, tem no seu quadro de atletas uma série de faixas-pretas prontos para vencer qualquer campeonato. Um deles é o craque Jonnatas Gracie, nosso GMI e competidor de alto calibre que vem despontando no cenário internacional desde as faixas coloridas.

Hoje, como faixa-preta, Jonnatas segue forte em sua preparação, mordendo vitórias expressivas em torneios fechados no EUA, aguardando a sua chance de se jogar nas maiores competições tradicionais. Para chegar na ponta dos cascos, os camps de torneios grandes, como o Mundial de Jiu-Jitsu da IBJJF, costumam proporcionar treinos tão difíceis quanto finais de absoluto. Um exemplo disso é o vídeo que temos abaixo.

Jonnatas deu o seu melhor nos treinos internos enfrentou craques como Lucas Hulk, mais pesado e experiente. Confira a atividade quente entre as feras e não evite os treinos mais puxados da sua academia. Oss!

