Vídeo: Carlos, Helio, Carlson Gracie & cia ganham homenagem na calçada da fama no Rio

Share it

Eram 14h30 de quarta-feira, quando nossa equipe retornou à praça ao lado do Shopping Metropolitano, no Rio de Janeiro. O fluxo de entregadores de aplicativos passando pelas calçadas e placas com suas motos era o total oposto do que vimos na manhã do mesmo dia 12 de agosto, já que naquele local os maiores atletas e representantes do nosso esporte passavam com calma, cuidado e respeito, sem sequer pisar nas novíssimas placas, que agora guardam a história da luta no Brasil.

Era a inauguração oficial do complexo intitulado “Cidade das Artes Marciais”, constituído de 13 praças com nomes de grandes figuras e símbolos da nossa luta. As praças estão espalhadas ao longo da Avenida Abelardo Bueno, mesma avenida que conta com os ginásios que receberam provas dos Jogos Olímpicos Ri0-2016. Além das praças, 67 placas com figuras importantes do esporte brasileiro foram colocadas na longa calçada da fama ao lado do shopping, e a homenagem, idealizada pelo vereador Marcelo Arar, foi exposta ao público pela primeira vez.

Representando o Jiu-Jitsu, nomes como Carlos Gracie, Helio Gracie e Carlson Gracie tiveram destaque como honraria póstuma, figurando ao lado de craques como Royce, Rickson, Rorion e Carlos Gracie Jr, além dos craques presentes, como grande mestre Robson Gracie, Renzo Gracie, Fernando Pinduka e Kyra Gracie.

No judô, nomes como Flávio Canto, Aurélio Miguel e o sensei Geraldo Bernardes estavam nas placas. Na luta livre, feras como Hugo Duarte, Eugênio Tadeu e Mestre Leitão aparecem também na calçada, juntamente com representantes de outras modalidades como capoeira, karatê e também atletas de renome no MMA, como Anderson Silva, Fabrício Werdum, Junior Cigano, Amanda Nunes e Lyoto Machida.

O projeto contará ainda com mais 40 nomes, que serão incluídos em dezembro deste ano. Confira a seguir como foi, e veja a lista dos primeiros homenageados. Quem mais você votaria para estar na calçada da fama da Cidade das Artes Marciais? Comente com a gente.

1. Jiu-Jitsu – Robson Gracie – Grão-Mestre

2. Jiu-Jitsu – Hélio Gracie – Em Memória

3. Jiu-Jitsu – Carlson Gracie – Em Memória

4. Jiu-Jitsu – Rickson Gracie – Grão-Mestre

5. Jiu-Jitsu – Renzo Gracie – Atleta

6. Jiu-Jitsu – Kyra Gracie – Embaixadora

7. Jiu-Jitsu – Carlos Gracie – Em Memória

8. Jiu-Jitsu – Carlos Gracie Jr. – Grão Mestre Dirigente

9. Jiu-Jitsu – Royce Gracie – Atleta

10. Jiu-Jitsu – Royler Gracie – Atleta

11. Jiu-Jitsu – Fernando Pinduka – Grão-Mestre

12. Jiu-Jitsu – Fabio Gurgel – Técnico

13. Jiu-Jitsu – Julio Cesar Pereira- Técnico

14. Jiu-Jitsu – André Pederneiras – Técnico

15. Jiu-Jitsu – Vinicius Amaral – Técnico

16. Jiu-Jitsu – Roberto Traven – Campeão Absoluto do ADCC

17. Jiu-Jitsu – José Moraes – Grão-Mestre

18. Jiu-Jitsu – Muzio de Angelis – Árbitro Internacional

19. Jiu-Jitsu – Murilo Bustamante – Atleta

20. Jiu-Jitsu – Cesar Guimarães (Casquinha) – Técnico

21. Jiu-Jitsu – Wendell Alexsander – Técnico

22. Jiu-Jitsu – João Alberto Barreto – Grão-Mestre

23. Jiu-Jitsu – Amaury Bitetti – Atleta

24. Judô – Flávio Canto – Atleta Olímpico

25. Judô – Aurélio Miguel – Atleta Olímpico

26. Judô – Geraldo Bernardes – Técnico Olímpico

27. Judô – Jucinei Gonçalves – Técnico Paralímpico

28. Judô – Rafaela Silva – Atleta Olímpica

29. Judô – Sarah Menezes – Atleta Olímpica

30. Judô – Karla Cardoso – Atleta Paralímpica

31. Judô – Rogério Sampaio “Santista” – Campeão Olímpico

32. Judô – Willians Araújo – Vice Campeão Paralímpico

33. Capoeira – Mestre Camisa – Grão-Mestre

34. Capoeira – Mestre Hulk – Atleta

35. Capoeira – Mestre Arthur Emídio de Oliveira – Em memória

36. Boxe – Claudio Coelho – Grão-Mestre

37. Boxe – Éder Jofre – Campeão Mundial

38. Boxe – Acelino “Popó” Freitas – Campeão Mundial

39. MMA – Marco Ruas – Grão-Mestre

40. MMA – Anderson Silva – Atleta

41. MMA – Wanderlei Silva – Atleta

42. MMA – Vítor Belfort – Atleta

43. MMA – José Aldo – Atleta

44. MMA – Rodrigo “Minotauro” Nogueira – Atleta

45. MMA – Rogério “Minotouro” Nogueira – Atleta

46. MMA – Pedro Rizzo – Atleta

47. MMA – Thiago de Lima Santos “Marreta” – Atleta

48. MMA – Amanda Nunes – Atleta

49. MMA – Marcelo Alonso – Jornalista

50. MMA – Osiris Maia – Árbitro Internacional

51. MMA – Lyoto Machida – Atleta Karatê

52. MMA – Gustavo “Ximu” Machado – Atleta

53. MMA – Fabrício Werdum – Atleta

54. MMA – Junior Cigano – Atleta

55. MMA – Maurício Shogun – Atleta

56. Luta Livre – Hugo Duarte – Grão-Mestre

57. Luta Livre – Eugênio Tadeu – Grão-Mestre

58. Luta Livre – Roberto Leitão – Grão-Mestre

59. Luta-Livre – João Ricardo – Grão-Mestre

60. Taekwondo – Yong Min Kim – Grão-Mestre

61. Wrestling – Antoine Jaoude – Atleta Olímpico

62. Wrestling – Gilberto Arbués – Técnico

63. Muay-Thai – Flavio Martins Molina – Em Memória

64. Judo – Rosicleia Campos

65. Jiu-Jitsu – Cassio Cardoso

66. Cinegrafista – Mestre Osvaldo Paquetá

67. MMA – Ricardo Arona – Atleta

* Entre para o time GMI! *