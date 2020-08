Com mestres do Jiu-Jitsu, “Cidade das Artes Marciais” será inaugurada nesta quarta, no Rio

Share it

Um importante ato para as artes marciais acontecerá na próxima quarta-feira (12), data que vai marcar a inauguração da “Cidade das Artes Marciais”, um conjunto de 12 praças com nomes de grandes mestres, que agora ficam eternizados em logradouro público no município do Rio. A cerimônia ocorre às 9h (horário de Brasília), na Avenida Abelardo Bueno, próxima ao Shopping Metropolitano, em Jacarepaguá.

O projeto é uma iniciativa feita pelo vereador e faixa-preta de Jiu-Jitsu Marcelo Arar junto à Prefeitura do Rio. No espaço, também será implementada a “Calçada da Fama”, onde lutadores que fizeram história nas artes marciais poderão deixar sua marca. Além disso, na Cidade das Artes marciais, vão acontecer inúmeros eventos ligados ao mundo da luta, como entregas de faixa, batizados de Capoeira, aulas ao ar livre, instalação de equipamentos urbanos para incentivar a prática de atividades físicas e muito mais.

Em sua primeira etapa, a Calçada da Fama terá 60 nomes escolhidos por uma curadoria: Helio Gracie, Carlson Gracie, Minotauro, Claudio Coelho, Marco Ruas, Renzo Gracie, entre outros, farão parte dos homenageados.

Na cerimônia desta quarta-feira, vale ressaltar, será anunciada a retomada do projeto “Escola de Lutas” e a volta das atividades vai ocorrer em equipamentos públicos, atendendo todas as normas e protocolos que forem necessários. O projeto ganhou notoriedade em 2019 por tornar possível a prática de artes marciais em escolas municipais do Rio de Janeiro.

Confira abaixo os Mestres que serão homenageados nas praças:

Praça Jigoro Kano

Praça Conde Koma

Praça Monir Salomão

Praça Família Gracie

Praça Pedro Gama Filho

Praça Santa Rosa

Praça Walter Guimarães

Praça Mestre Pastinha

Praça Nam Ho Lee

Praça Yasutaka Tanaka

Praça Luiz Alves

Praça Fausto Brunocilla