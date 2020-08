BJJBET: Confira o card completo do evento e saiba como assistir

Share it

Faltando menos de um mês para o aguardado 6 de setembro, o BJJBET divulgou a lista completa de lutadores para seu evento de debute. O show, apresentado em São Paulo, será com portas fechadas, e todas as emoções serão levadas ao fã de Jiu-Jitsu com superprodução transmitida em pay-per-view, que pode ser adquirido agora, no BJJBET.com.

O card chega recheado de grandes nomes do Jiu-Jitsu. Entre as lutas principais, temos Felipe Preguiça contra Erberth Santos, Nicholas Meregali contra Leandro Lo, e Gabi Pessanha contra Yara Soares, na divisão de lutas de kimono. Na divisão sem kimono, temos Kaynan Duarte contra Roberto Cyborg, Xande Ribeiro contra Vagner Rocha, e Gregor Gracie contra Isaque Bahiense.

Além dos conferes supracitados, teremos outros duelos com e sem kimono, além dos desafios Old School e Under 21. Para quem vai a sua aposta, amigo leitor de GRACIEMAG? Acesse agora o BJJBET.com, assine o pay-per-view e faça valer o seu palpite!

BJJBET

São Paulo

6 de setembro de 2020

Lutas Sem Kimono

Robert Cyborg x Kaynan Duarte

Gregor Gracie x Isaque Bahiense

Xande Ribeiro x Vagner Rocha

Léo Lara x Ítalo Moura

Lutas de Kimono

Erberth Santos x Felipe Preguiça

Leandro Lo x Nicholas Meregali

Marcos Petcho x Servio Tulio

Rider Zuchi x Gutemberg Pereira

Gabi Pessanha x Yara Soares

Diego Pato x Cleber Clandestino

Meyram Maquine x Fabrício Takaka

Old School

Marcos Barbosa x Wander Braga

Under 21

Mica Galvão x Felipe Porto