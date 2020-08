Miltão Machado ensina detalhe para derrubar e montar no Jiu-Jitsu

Share it

O professor Miltão Machado revela para a equipe de GRACIEMAG os segredos da técnica de sacrifício mais sagaz de seu repertório. No movimento, o professor da Gracie Barra parece que vai simplesmente puxar o adversário para a guarda, quando, de repente, o movimento se transforma numa queda ardilosa.

Tendo como sparring de luxo o campeão mundial Otávio Sousa, Miltão mostra a importância de escorar a perna no mesmo lado em que o braço do adversário está sob domínio. Foi com técnicas assim, recheadas de detalhes, que Miltão abriu caminho para diversas conquistas em grandes torneios da IBJJF pelo mundo.

Confira a aula no vídeo abaixo!

* Entre para o time GMI! *