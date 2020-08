Há 10 anos: Anderson Silva e seu triângulo salvador sobre Chael Sonnen no UFC

Share it

Há exatos 10 anos, no dia 7 de agosto de 2010, Anderson Silva entrava no cage do UFC 117 para encarar um de seus maiores rivais, o americano Chael Sonnen, em luta que entrou para a história por diversos fatores.

Craque nos combates e nas palavras, Chael Sonnen sabia como ninguém vender uma luta no Ultimate. Com tiradas rápidas e inteligentes, o “Gangster Americano” mexeu com a cabeça do adversário e da legião de fãs do brasileiro, fazendo a duelo se tornar ainda mais aguardado.

Na luta, quem pensou que teríamos um domínio claro de Anderson, se surpreendeu. Com boas ações em pé, Sonnen chegou a balançar o Aranha mais de uma vez. No solo, Anderson levou a melhor com o Jiu-Jitsu, mas por um momento sofreu o susto de ser raspado, ficando com o wrestler por cima golpeando.

Para salvar a noite brasileira e a defesa do cinturão peso médio, Anderson ajustou o quadril e deu um tiro no triângulo, apertando com tudo para sentir o batuque de Chael aos 3min10s do quinto round. O embate, se fosse para a decisão, poderia ter definido Chael como vencedor por suas ações mais ofensivas nos mais de 20min de luta. Mais uma vez o Jiu-Jitsu resolvendo a parada.

Confira os melhores lances no vídeo abaixo e relembre este momento histórico do MMA!