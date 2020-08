André Gigueto e seu estilo ofensivo para vencer no Jiu-Jitsu

Share it

Os principais campeões do mundo do Jiu-Jitsu levam um mantra fixo para dentro dos tatames: Quem sai na frente tem vantagem. Pode parecer óbvio, mas o primeiro atleta a pontuar numa luta se coloca mais confortável ao longo da disputa, jogando no erro do adversário, que precisará se expor em busca dos pontos ou da finalização.

Nosso professor André Gigueto, da Gigueto Martial Arts, aplicou dessa máxima em diversos campeonatos que participou, sempre acelerando nos primeiros minutos em busca de sair na frente. Tricampeão brasileiro, Gigueto tem registrada uma dessas batalhas que exemplificam a busca rápida dos pontos na luta, em vídeo do Brasileiro de Jiu-JItsu de 2011.

Realizado no Tijuca Tenis Clube, palco histórico do Jiu-Jitsu, o faixa-preta de Fortaleza puxou para a guarda e velozmente aplicou uma raspagem da guarda De la Riva, além de dominar todo o combate até finalizar no estrangulamento da montada.

Confira o estilo agressivo de Gigueto no tatame e busque sempre estar na frente dos seus adversários!

* Entre para o time GMI! *