Vídeo exclusivo: Paulo Miyao x Thalison Soares em treino explosivo em Abu Dhabi

Em vídeo resgatado do nosso baú, voltando ao Abu Dhabi World Pro Jiu-Jitsu Championship 2019, nossa equipe flagrou Paulo Miyao e Thalison Soares no tatame montado no hotel dos atletas, para dar um confere amistoso, mas sem aliviar.

Com trocas de pegadas alucinantes, giros e muita pressão em todas as posições, Paulo e Thalison disputaram com garra cada espaço no treino, mostrando o porquê de sempre estarem entre os melhores de suas respectivas categorias.

Confira no vídeo, captado pelo nosso Carlos Arthur Jr., o treino do faixa-preta Paulo Miyao com o então faixa-marrom Thalison Soares!