Time GMI chega à China com a academia SHBJJ

O Time GMI acaba de chegar a Hong Kong, na China, muito bem representado. A academia SHBJJ, dos professores Caique Loyolla e Dangelo Vieira, é um templo de artes marciais muito simpático, onde as aulas de Jiu-Jitsu se intercalam com atividades típicas do local, como a meditação.

Caique, que aprendeu boa parte do seu Jiu-JItsu na famosa academia Carlson Gracie, em Copacabana, traz consigo a bagagem de ser um esportista por toda a vida, tendo começado a lutar de kimono aos 4 anos de idade. Já Dangelo, faixa-preta de Jiu-Jitsu e luta-livre, treinou sob a tutela de craques como Rodrigo Medeiros, Francisco Toco, Marcos Parrumpinha e outros. Profissional também no MMA, com 18 lutas no cartel, Dangelo ensina seus truques com e sem kimono para os sortudos alunos da metrópole asiática.

Confira no vídeo abaixo a apresentação da SHBJJ e fique ligado a partir de agora para curtir muitas postagens diretamente da terra que os filmes de Bruce Lee ajudaram a popularizar. Oss!

