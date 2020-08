Share it

Reveja a final peso-pluma do Mundial 2009, com duas estrelas do Jiu-Jitsu que hoje estão no nosso Panteão.

Letícia Ribeiro (Gracie Humaitá) e Michelle Nicolini (Checkmat) deram uma aula prática de pressão, raspagem e do principal atributo dos grandes campeões, o coração. “Foi um dos títulos mundiais mais marcantes da minha carreira, pois foi meu primeiro nos EUA”, confirma Letícia.