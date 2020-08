Vídeo: Roger Gracie ensina detalhe para você não perder a chave de pé no Jiu-Jitsu

Share it

Dez vezes campeão mundial na faixa-preta e um atleta mais respeitados do Jiu-Jitsu mundial, Roger Gracie tem na sua enorme manga uma infinidade de detalhes para fazer do seu Jiu-Jitsu clássico um estilo mais do que letal ao seus oponentes.

Sem firulas ou posições mirabolantes, Roger construiu uma carreira sólida nos tatames, e hoje o professor radicado em Londres traz o seu detalhe da chave de pé, posição que se torna ainda mais letal com a observação do “Cobertor.”

No vídeo, gravado por nosso parceiros do Dojjo, Roger mata de cara a pior maneira de se posicionar para finalizar no pé: com as costas no solo. Sem ângulo para maximizar a alavanca, e com o ponto de apoio criado para o oponente levantar, a conclusão do golpe fica muito mais difícil.

Para Roger, a melhor opção é pousar sobre o ombro, de lado para o oponente, e travar bem a perna e o quadril. Com mais ângulo para esticar o pé e canela do adversário, o golpe ganha ainda mais pressão e os três tapinhas se tornam consequência.

Veja no vídeo abaixo a aula de Roger Gracie para o canal Dojjo no Youtube e não deixe de se inscrever e conferir mais posições como esta!