Igor Silva ensina a melhor passagem contra a guarda one leg X

Professor integrante do seleto grupo GMI, Igor Silva traz para os leitores de GRACIEMAG uma lição valiosa no vídeo abaixo: como superar a guarda one leg X.

Muito executada pelos guardeiros mais modernos, como opção segura para gerar desequilíbrio no passador, a guarda traz uma série de armadilhas. Para Igor, uma ação rápida e coordenada é o segredo para vencer o embolo na perna.

Primeiro, Igor trata de isolar uma das pernas do guardeiro. Depois, muda sua base para chutar o gancho com a perna oposta, abrindo caminho para passar.

Para entender melhor os detalhes da posição, confira o vídeo abaixo!

