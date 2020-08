Rodrigo Akillis e seu Jiu-Jitsu sem kimono no Grand Slam do Rio

Share it

Faixa-preta carioca, hoje radicado em Doha, no Catar, como professor de Jiu-Jitsu das forças armadas, nosso GMI Rodrigo Akillis defendeu com afinco a bandeira da Alliance em seus anos de competidor no Brasil. Com seu estilo arisco, de guarda elástica, Rodrigo complicou a vida de muitos passadores, por vezes maiores e mais pesados.

Um exemplo disso foi compilado no vídeo a seguir, do histórico Abu Dhabi Grand Slam do Rio de Janeiro realizado em 2016, único a contar com a categoria sem kimono. Para brilhar na disputa do absoluto, com várias lutas no caminho do ouro, Akillis teve que usar sua estratégia com afinco.

Depois de trabalhar por baixo e mostrar habilidade para subir e complicar seus adversários, Akillis alcançou as semifinais, e acabou parado pelo pesado Faisal Al Ketbi, garantindo o bronze no absoluto, mesmo sendo peso leve.

Veja o estilo sem kimono do feroz Akillis no vídeo abaixo!

