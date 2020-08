Marcelo Gomide ensina estrangulamento sem kimono na GB Mangabeiras

Share it

O adversário conseguiu a esgrima e está prestes a progredir para as suas costas? Mantenha a calma e finalize com um triângulo de mão! É o que ensina o professor Marcelo Gomide, nosso GMI à frente da Gracie Barra Mangabeiras, em Minas Gerais.

Na aula, Gomide mostra uma situação comum no Jiu-Jitsu sem kimono, quando o oponente faz a meia guarda e aproveita a esgrima para tentar um atalho para as costas. Ciente da movimentação, Gomide rapidamente envolve o braço do adversário, saindo com a mão do outro lado e fazendo a pegada de concha, para estrangular juntando os cotovelos. Se o adversário deitar no ombro, sem problemas, basta escorregar a mão para o bíceps e pegar no triângulo de mão.

Confira em detalhes no vídeo abaixo. Oss!

* Entre para o time GMI! *