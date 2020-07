Marcus Buchecha assina com o One Championship para sua estreia no MMA

Share it

Maior evento de MMA da Ásia, o One Championship agora tem no seu plantel o maior campeão dos mundiais de Jiu-Jitsu. Marcus Almeida Buchecha, que há anos flerta com o esporte de luvinhas, agora bateu o martelo em definitivo: vai sair na mão nos cages.

A notícia veio após Marcus anunciar nas redes sociais seu contrato fechado com o empresário Ali Abdelaziz, que cuida da carreira de feras como Khabib Nurmagomedov, Gilbert Durinho, Neiman Gracie e outros. Depois de firmar o acordo com o manager, o presidente do One Championship, Chatri Sityodtong, soltou nas redes sociais a adição de Buchecha para o seu quadro de atletas.

O One, principal concorrente do UFC no oriente, já teve Roger Gracie como campeão e Renzo Gracie em ação recente, além de ter atualmente no quadro de atletas os ex-campeões do UFC Eddie Alvarez, Demetrius Johnson e Vitor Belfort, que ensaia um retorno aos cages em breve.

“Tenho a honra em anunciar que agora faço parte de uma das maiores promoções de MMA do mundo, a One Championship”, disse Buchecha no Instagram. “Estou muito feliz e animado por fazer parte da família One e grato por tudo o que está acontecendo na minha vida agora.

Muito obrigado Chatri e One pela oportunidade. Mal posso esperar pelo futuro.”

No momento, Buchecha se prepara para lutar no BJJBET, em setembro, contra Fabrício Werdum. Focado em afiar seu wrestling, o campeão de Jiu-Jitsu tem feito seus treinos na American Kickboxing Academy (AKA), equipe de MMA que conta com craques como Daniel Cormier, Khabib e Luke Rockhold.

E você, leitor, o que espera da migração de Buchecha para o MMA? Comente conosco!