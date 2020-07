Recorde de inscrições na retomada do calendário da FJJD-Rio

Share it

Dia 29 de agosto tem tudo para ser um dia especial para a FJJD-Rio. É quando a federação, com o apoio dos Refrigerantes Mineirinho, promove a retomada de seu calendário de competições, com os GPs Rio Master e Rio Adult (para os atletas masculinos), além do QUEEN OF RIO (para as mulheres).

“Com cinco semanas para o evento, o número de inscritos ultrapassou as expectativas e, para não deixar muitas equipes de fora, decidimos incluir mais uma área de luta e aceitar inscrições até o dia 14 de agosto, mas poderá encerrar antes do prazo, caso atinja o número estipulado pela organização”, diz Rogério Gavazza, presidente da FJJD-Rio. “O evento continua sem a presença de público e com transmissão ao vivo pela internet”, conclui Gavazza.

Para saber mais informações sobre o evento CLIQUE AQUI ou entre em contato via Whatsapp com Bruno Martinelli: (21) 99961-9288.

Oss!