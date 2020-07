Com 500 inscritos, Gustavo Dantas traz congresso gratuito para “lutador se reinventar”

Share it

Gustavo Dantas, 45 anos, tem o propósito de inspirar pessoas ao redor do mundo. Faixa-preta de Andre Pederneiras desde 1996, o carioca dedicou sua vida ao Jiu-Jitsu, adquiriu experiência e lições para hoje, agora como palestrante, professor e coach, ajudar atletas a serem mentalmente mais fortes 24 horas por dia, 7 dias por semana.

Além do podcast Mente Blindada, em inglês e português, que somados já possuem mais de 150 episódios, e seu canal oficial no Youtube, Gustavo decidiu dar um passo maior em favor da comunidade do Jiu-Jitsu com a criação do 1° Congresso Virtual de Jiu-Jitsu de Competição – Preparação Total do Atleta, no qual vai abordar tópicos essenciais para todo competidor alcançar o próximo nível em sua carreira. O congresso será realizado em setembro, online e de forma gratuita.

“Como esse é um projeto pioneiro no Jiu-Jitsu de competição, nós realmente não tínhamos ideia de quantas pessoas estariam interessadas, mas até agora temos mais de 500 pessoas confirmadas. Estamos muito felizes porque faltam quase dois meses para o evento. O Congresso Virtual de Jiu-Jitsu de Competição é gratuito para quem quer assistir o evento ao vivo. Mas se se você quiser ter acesso a todas às gravações, você pode comprar o acesso vip, com vários e-books de palestrantes como bônus”, explica Gustavo, idealizador do congresso e também um dos palestrantes.

Atletas e professores destaques como, por exemplo, Rodrigo Cavaca, Bruno Bastos, Mahamed Aly, Rico Bastos, Rodrigo Feijão, Thales Leites, Felipe Costa, Flavio Almeida, Marcio de Deus e Robert Drysdale estão confirmado como palestrantes, além de profissionais de renome na área de saúde: as nutricionistas Mariana Belém e Nathalia Chantre, os médicos Felipe Pereira e Rafael Fonseca, o fisioterapeuta Glauber Alvarenga, a psicóloga Nika Schwinden e os preparadores físicos Itallo Vilardo e Rafael Ribeiro puxam a fila. Vitor Freitas e Pedro Guimarães são os responsáveis por abordar sobre o marketing do atleta.

“Se você não sabe a respeito de preparação para uma competição, você vai saber. Se você já sabe, vai saber mais ainda depois deste congresso. O congresso vai trazer consciência, ou ainda mais consciência, a respeito de tópicos relacionados com a preparação total do atleta, que muitas vezes são ignoradas por opção ou por não saber a respeito. Uma coisa que a gente não garante são medalhas de ouro. Você não tem como controlar o resultado, mas você pode influenciá-lo. Como? Fazendo uma preparação completa, sendo consciente de todas as áreas que precisam ser trabalhadas. Trabalhando em todas as áreas com consistência, você tem melhores chances de atingir o sucesso que deseja”, comenta Gustavo.

O praticante que se inscrever no congresso ainda hoje, acessando o site agora mesmo, garante como bônus o e-book “7 Lições de 7 Campeões para o Jiu-Jitsu e para vida”, com lições de Augusto Tanquinho, Bernardo Faria, Lucas Lepri, Mahamed Aly, Rafael Lovato, Robson Moura e Vítor “Shaolin”, atletas entrevistados por Gustavo em seu podcast.

“As mensagens vão muito além do tatame, são lições de vida. O e-book está à venda na Amazon, mas porque pagar se você pode ter uma cópia gratuita no site? Acesse agora mesmo!”, explica o faixa preta.

Antes de encerrar a entrevista, o coach Gustavo deixa uma mensagem positiva para a comunidade do Jiu-Jitsu:

“Nós estamos escutando bastante a expressão ‘todos nós estamos nos reinventando’. O reinventar é uma transformação, dentro ou fora do tatame. Do mesmo jeito que atletas em certos momentos da carreira precisam se reinventar, esses mesmo atletas estão se reinventando fora do tatame. Então, se você está comprometido a se reinventar, alguém tem que tomar a ação, e esse alguém é você! Essa é a mensagem:

Consciência + Ação (constante e a longo prazo) = Transformação”.