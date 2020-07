Share it

No ano de 2011, Marcus Buchecha e Leandro Lo entraram em rota de colisão em Brasília, no Distrito Federal, num campeonato profissional com premiação em dinheiro.

Depois da batalha de raspagens, Buchecha venceu o magrinho Lo nos pontos, num dos primeiros encontros dos rivais camaradas. Confira o duelo aqui no GRACIEMAG.com, e diga o que você aprendeu com a movimentação.