Iuri Maresias ensina entradas de leglock no Jiu-Jitsu

Professor na nossa GMI Ryan Gracie Maresias, em São Paulo, o professor Iuri Villas Boas, também conhecido como Iuri Maresias, tem na sua cartilha de golpes uma infinidade de entradas no leglock, uma de suas posições de finalização favoritas.

Para você, que é faixa-preta ou marrom, o vídeo a seguir pode trazer o detalhe que faltava para pegar seu adversário menos prevenido no leglock. Na aula de Iuri, temos primeiro um drill para repor a guarda e já atacar na perna, com o oponente ainda desarrumado por cima, confiante na passagem. Depois de ensinar a entrada no golpe, Iuri mostra a repetição que gosta de fazer para deixar o corpo solto, pronto para o ataque numa situação de luta.

Em seguida, a demonstração fica para uma entrada mais complexa, usando a lapela para tirar a basa do oponente. Depois de girar e laçar com a lapela, Iuri se posiciona por baixo do adversário na one-leg, para em seguida desequilibrar o mesmo e passar a perna por cima, saindo na chave de joelho.

Confira as opções no vídeo abaixo. Oss!

