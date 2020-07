Kaynan Duarte, Lucas Hulk e Patrick Gaudio vencem no BJJ Stars; confira os detalhes

Share it

A noite desse sábado, dia 25 de julho, entrou para a história do Jiu-Jitsu. Ainda em tempos de pandemia, o BJJ Stars, liderado pelo nosso GMI Fepa Lopes, entregou um evento de alto nível em São Paulo, seguindo um rigoroso protocolo de segurança e higiene, marcando a volta das competições da arte suave. No card, exibido ao vivo em pay-per-view no BJJStars.tv , 12 duelos com faixas-pretas de alto nível, entre novos nomes do esporte e figuras consagradas.

Na luta principal, quem levou a melhor foi Kaynan Duarte (Atos), ao superar João Gabriel Rocha (Double Five) que entrou de última hora para substituir o lesionado Felipe Preguiça, por pontos. Antes, Lucas Hulk (Atos) parou Leandro Lo (NS Brotherhood) também por pontos, enquanto Patrick Gaudio (Alliance/DreamArt) fez aguardada luta com Erberth Santos, vencendo nas vantagens.

Confira os destaques abaixo!

Kaynan luta inteligente e João se lesiona

No último combate da noite, Kaynan Duarte e João Gabriel fizeram um duelo técnico. Kaynan, seguindo sua estratégia comum, puxou para a guarda na intenção de raspar e sair na frente. Contudo, ao puxar desarrumado, Kaynan não pensou duas vezes em colocar a luta na guarda 50/50 e evitar perigos de João jogando por cima, com seu peso e pressão. Com muito ajuste, Kaynan subiu pra marcar dois pontos no placar, mas João prontamente respondeu. Com 4 a 4 no placar, ainda na 50/50, João subiu com o joelho enroscado, e sentiu. Contrariando os médicos, João pediu para seguir na luta. Kaynan, então, subiu para fazer 6 a 4 e se livrou da guarda. Mesmo machucado, João tentou derrubar e brigou até o fim, mas o placar persistiu em 6 a 4 dando a vitória para Kaynan, no desempate de combates entre as feras, que até então estava em 1 a 1.

Lucas derruba e garante sucesso sobre Lo

Na penúltima luta da noite, Lucas Hulk não perdeu tempo. Nos primeiro segundos, investiu em queda de sucesso sobre Lo, marcando dois pontos. Por cima e com pegadas firmes, Hulk evitou a guarda arisca de Lo, que variava com pé no bíceps, laçada e fazendo guarda sentado, tentando desequilibrar Hulk. Com Lo visivelmente cansado no fim da luta, Hulk explodiu, saiu da guarda de Lo e tentou pegar as costas. Lo defendeu, mas acabou tendo Lucas nas costas tentando estrangular. Defesa feita por Leandro e placar final de 2 a 0 para o faixa-preta da Atos.

Patrick ataca e pontua para vencer Erberth

Em uma das lutas mais esperadas do card, Patrick Gaudio e Erberth Santos resolveram diferenças das redes sociais no tatame. O combate foi tenso no início, com muita cautela de ambos os lados. Após duas punições e uma vantagem para cada lado, por falta de combatividade, Patrick puxou para a guarda e girou por baixo de Erberth, saindo no leglock. Erberth defendeu o golpe girando o joelho, e Patrick ganhou uma vantagem. Erberth tentou devolver o leglock, mas sem efetividade. Em seguida, Erberth puxou e tentou raspar, mas Gaudio controlou por cima e levou a vitória por 2 a 1 nas vantagens.

Outros destaques do card ficaram para o armlock vencedor de Gabriel Napão sobre Léo Leite, no último segundo da luta entre eles; para o estrangulamento ezequiel de Isaque Bahiense sobre Claudio Calasans, e para o estrangulamento do norte-sul de Serginho Moraes sobre Luis Marques.

Confira abaixo os resultados completos!

BJJ STARS: THE RETURN

São Paulo – SP

25 de julho de 2020

Kaynan Duarte venceu João Gabriel Rocha por 6 a 4 nos pontos

Lucas Hulk venceu Leandro Lo por 2 a 0 nos pontos

Patrick Gaudio venceu Erberth Santos por 2 a 1 nas vantagens

Gabriel Napão finalizou Léo Leite no armlock

Isaque Bahiense finalizou Cláudio Calasans no ezequiel

Gabriel Rollo finalizou Caio Almeida no arco e flecha

Anna Rodrigues venceu Bia Basílio por 3 a 1 nas vantagens

Sérginho Moraes finalizou Luis Marques no estrangulamento do norte-sul

Meyham Maquine venceu Cleber Clandestino por 8 a 6 nos pontos

Charles Duende venceu Gustavo Ximu por 1 a 0 nas vantagens

Renata Marinho venceu Sabatha Lais por 4 a 2 nos pontos

Marcos Petcho venceu Robinho Jesus por 4 a 0 nos pontos