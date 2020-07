Vídeo: Relembre Erberth x Patrick Gaudio e aqueça para o BJJ Stars, amanhã

Share it

Em uma das lutas do BJJ Stars, evento com card galáctico que rola neste sábado, dia 25 de julho (ao vivo via pay-per-view no bjjstars.tv), teremos mais um duelo eletrizante entre Patrick Gáudio e Erberth Santos.

Rivais no tatame de longa data, Erberth e Patrick já se enfrentaram algumas vezes, com sucessos para ambos os lados e até um empate. Contudo, em 2016, na final do absoluto faixa-preta do Rio Open, GRACIEMAG estava com suas lentes ligadas e conseguiu registrar de perto o combate entre as feras.

Na ocasião, Erberth acabou levando a melhor. Mas e para você, sagaz leitor, quem ficará com a vitória nesta superluta do BJJ Stars? Deixe sua aposta nos comentários e confira a card completo abaixo do vídeo. Oss!

BJJ STARS: THE RETURN

São Paulo – SP (Transmissão via ppv no bjjstars.tv )

25 de julho de 2020

Kaynan Duarte x João Gabriel Rocha

Leandro Lo x Lucas Hulk

Patrick Gaudio x Erberth Santos

Leo Leite x Gabriel Napão

Isaque Bahiense x Cláudio Calasans

Gabriel Rollo x Caio Almeida

Anna Rodrigues x Bia Basílio

Luis Marques x Sérginho Moraes

Cleber Clandestino x Meyham Maquine

Charles Duende x Gustavo Ximu

Renata Marinho x Sabatha Lais

Marcos Petcho x Robinho