Mackenzie Dern ensina “estrangulamento da omoplata” no Jiu-Jitsu

Campeã mundial de Jiu-Jitsu e do ADCC, Mackenzie Dern relembrou o golpe que usou para finalizar Montana Stewart no MMA, antes de brilhar no UFC.

Na ocasião, Mackenzie travou Stewart na omoplata, que girou para aliviar a pressão do golpe. Naquele momento, Dern parte para o crucifixo e tem o pescoço de Stewart exposto, com o estrangulamento pronto para ser arrochado. Esta não foi a primeira vez que ela usou esta técnica, a fera já havia aplicado um golpe similar no Mundial de 2015.

Para conferir os detalhes da aplicação do golpe, confira o vídeo abaixo com a explicação de Mackenzie Dern!