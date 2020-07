Estude a raspagem com alavanca que consagrou Vitor Shaolin no Jiu-Jitsu

Share it

Faixa-preta e um dos árbitros mais famosos do esporte, o professor Muzio de Angelis conhece a fundo as técnicas que vão se mostrando eficazes no Jiu-Jitsu esportivo.

Na aula da semana, o professor ensina os detalhes da tradicional raspagem de Vitor “Shaolin” Ribeiro, astro da Nova União e tricampeão mundial de Jiu-Jitsu (1999, 2000 e 2001). Muzio, da meia-guarda, explica os detalhes das pegadas e da alavanca feita com o joelho e a canela, para cair por cima e ganhar os dois pontos, além de beliscar uma vantagem da meia-guarda.

Estude os detalhes da técnica com Muzio. Oss!