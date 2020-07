FJJD-Rio anuncia primeiro evento na retomada do calendário de competições

Share it

FJJD-Rio retoma o calendário de eventos em 2020. Foto: FlashSport

Como evento teste para um novo formato a ser incluído no calendário de eventos, a FJJD-Rio, com o apoio dos Refrigerantes Mineirinho, vai promover uma competição especial no dia 29 de agosto, somente para equipes leves, nas faixas azul, roxa, marrom (adulto masculino) e preta (master masculino). Tratam-se dos GPs Rio Master e Rio Adult.

Para a classe feminina, será realizada a disputa de cinturão no QUEEN OF RIO (Superluta), nas faixas azul, roxa, marrom e preta. A partir dessa primeira disputa, o cinturão será colocado em jogo pelas vencedoras, que o defenderão nas próximas edições do QUEEN OF RIO.

“Ficamos muito satisfeitos pela repercussão e aprovação de professores e atletas para a participação tanto no GP como nas Superlutas (feminino)”, diz Rogério Gavazza, presidente da FJJD-Rio. “No segundo dia que divulgamos o evento, recebemos muitas indicações de meninas para o QUEEN OF RIO e já fechamos as primeiras lutas nas faixas azul, roxa e marrom até 64kg. Estamos aguardando competidoras em outras categorias”.

Para saber mais informações sobre o evento CLIQUE AQUI ou entre em contato via Whatsapp com Bruno Martinelli: (21) 99961-9288.

