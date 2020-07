Xande Ribeiro ministra seminário na academia de Alex Martins: “Por amor ao esporte”

Share it

Nosso GMI Alex Martins está aos poucos retomando suas atividades normais como professor de Jiu-Jitsu em Dallas, no Texas. Com a academia aberta, seguindo as normas e limitações por conta do coronavírus, professor Alex tem trabalho de forma incessante, e seus alunos fiéis seguem também com afinco nos treinos de Jiu-Jitsu, e a recompensa da dedicação fica próxima.

No dia 25 de julho, próximo sábado, o professor realizará a graduação interna de seus alunos, com um seminário de luxo para dar ainda mais motivação àqueles que estiveram junto com ele, antes durante e depois da pandemia. Alex convocou professor Xande e perguntou sobre o valor do seminário, e a resposta foi surpreendente.

“Quando perguntei a ele quanto custaria ele respondeu: ‘Irmão, gosto de você, é meu conterrâneo. Vou fazer pelo amor ao esporte e principalmente pelas pessoas que estiveram do seu lado’. Fiquei sem palavras”, disse Alex Martins em papo com GRACIEMAG.

“Estou muito feliz com este gesto de tamanho respeito, amor e solidariedade. Vamos dar esse seminário de forma gratuita para todos os meus alunos que estiveram me ajudando quando a minha academia estava fechada. Estou muito feliz por esta parceria com o Xande, um cara de coração enorme e que tem um amor imenso pelo nosso esporte”, concluiu Alex.

