Vídeo: Deiveson Figueiredo finaliza e fatura cinturão do UFC na “Ilha da Luta”

Share it

Para quebrar o jejum de três longos anos sem cinturões na divisão masculina do UFC, Deiveson Figueiredo, o “Deus da Guerra”, não tomou conhecimento de Joseph Benavidez na luta principal do UFC do último sábado, dia 18 de julho, vencendo de forma arrasadora. Com um estrangulamento pelas costas no primeiro assalto, Deiveson conquistou o cinturão peso-mosca da divisão em seu segundo sucesso sobre Benavidez.

No primeiro encontro, em fevereiro deste ano, Deiveson e Benavidez se enfrentariam pelo cinturão dos moscas, após a aposentadoria de Henry Cejudo. Contudo, o brasileiro não bateu o peso, e mesmo sem a chance de faturar o cinturão entrou na luta e venceu por nocaute técnico. Para o segundo encontro, desta vez na Ilha da Luta, em Abu Dhabi, Deiveson revelou que gostaria de finalizar o combate, para quebrar a invencibilidade de Benavidez no solo. Dito e feito. Logo no primeiro assalto, após encaixar três knockdowns, Deiveson pegou as costas, brigou contra a defesa sólida de Benavidez no chão e conseguiu finalizar, aos 4min48s do R1.

Com o sucesso, além do cinturão dos moscas, Deiveson colocou o Brasil na frente com maior número de títulos por nação, já que os brasucas ostentam três cinturões (peso-mosca com Deiveson, além de peso-galo e peso-pena com Amanda Nunes), seguidos pelos americanos com dois títulos (peso-pesado com Stipe Miocic e peso meio-pesado com Jon Jones), estes empatados com os nigerianos, também com dois cinturões (peso médio com Israel Adesanya e peso meio-médio com Kamaru Usman).

Reveja o lance da conquista do cinturão e as palavras do faixa-preta campeão Deiveson Figueiredo no vídeo abaixo!