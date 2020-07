João Gabriel sobre duelo com Kaynan no BJJ Stars: “Vou jogar solto, pra pegar”

Share it

Faltando dez dias para o BJJ Stars: The Return, que acontece no dia 25 de julho (ao vivo via pay-per-view), João Gabriel Rocha recebeu a ligação do nosso GMI Fepa Lopes, com o convite para entrar e encarar Kaynan Duarte. Sem pensar duas vezes, João aceitou a disputa, mas o que esperar do craque da Double Five contra o embalado Kaynan, ainda mais com pouco tempo de preparação?

GRACIEMAG entrou em contato com João, e ele revelou detalhes do convite feito por Fepa para ingressar no card, de última hora.

“O convite foi inesperado”, contou João. “O Fepa já havia falado comigo pra lutar no evento do início do ano, só que com a chegada da pandemia o plano foi adiado. Eu enfrentaria o Vitor Hugo na ocasião anterior. Só que na semana passada, o Fepa voltou a me ligar dizendo que o Preguiça tinha se machucado e se eu poderia entrar pra salvar a luta principal.”

Sem tempo para pensar ou ajustar um plano de ação, João aceitou o convite e teve que se preparar como pôde, e com uma motivação a mais.

“A escolha se deu por conta da história prévia que eu tenho com o Kaynan. Já nos enfrentamos duas vezes, e está 1 a 1 no placar de vitórias para cada lado. Vamos desempatar no BJJ Stars. Me prontifiquei de imediato para lutar, não só pelo adversário mas por lutar no Brasil. A motivação pra lutar na minha terra é sempre grande, ainda mais por morar nos EUA hoje em dia. Tive pouco tempo de preparação, menos de duas semanas, então o foco foi ajustar o meu jogo e cair para dentro. Só uma luta, de dez minutos, então virei meu ritmo para o gás de superluta.”

Sobre o adversário, João não deixou de reconhecer os perigos da luta, mas se mostrou confiante no seu jogo para proporcionar um verdadeiro show para o espectadores.

“O Kaynan é muito bom, ganhou tudo logo no primeiro ano de faixa-preta. Mas nós já nos enfrentamos, como citei, e eu venho de vitória no nosso último encontro. Estou certo que faremos um grande espetáculo para quem comprar o pay-per-view, já que somos dois atletas ofensivos, o ritmo vai ser pra frente. Apesar de ser pesadíssimo eu jogo solto, assim como o Kaynan. Tenho certeza que vai terminar em finalização, ele vai lutar para pegar e eu também.”

E você, amigo leitor, tem sua aposta para a luta principal do BJJ Stars, e para as demais lutas? Confira o card completo abaixo e não deixe de garantir o seu ingresso virtual!

BJJ STARS: THE RETURN

São Paulo – SP (Transmissão via ppv no bjjstars.tv )

25 de julho de 2020

Kaynan Duarte x João Gabriel Rocha

LeandroLo x Lucas Hulk

Patrick Gaudio x Erberth Santos

Leo Leite x Gabriel Napão

Isaque Bahiense x Cláudio Calasans

Gabriel Rollo x Charles do Bronx

Anna Rodrigues x Bia Basílio

Luis Marques x Sérginho Moraes

Cleber Clandestino x Meyham Maquine

Charles Duende x Gustavo Ximu

Renata Marinho x Sabatha Lais

Marcos Petcho x Robinho