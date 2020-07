Aprenda a ter uma equipe de Jiu-Jitsu de sucesso, com Fabio Gurgel

Share it

Em uma hora de papo sem firulas, Fabio Gurgel deu uma aula de motivação, gestão de talentos e administração de academias, para nossos seguidores no Instagram @GraciemagOficial.

Aos 50 anos, o general da Alliance, tetracampeão mundial de Jiu-Jitsu, conversou com nosso trepidante Carlos “Cobrinha” Ozório, hoje professor em Portugal, e contou, por exemplo, que continua a acordar todo dia às 6h para malhar, invariavelmente. “O Fabio Gurgel tem o mesmo peso há 30 anos, isso é incrível”, reparou um dos nossos leitores faixas-pretas. Outro espectador, ao elogiar o Fabio técnico, resumiu: “Na beira do ringue, o Fabio é a torcida do Flamengo numa pessoa só.”

Confira, a seguir, algumas das melhores lições comentadas por Gurgel, e clique aqui para a entrevista completa, no Instagram.