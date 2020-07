Cara de Sapato ensina movimento de 6 pontos com finalização no triângulo

Share it

Em visita aos estúdios de GRACIEMAG, logo após conquistar o TUF Brasil 3, Antônio Carlos “Cara de Sapato”, faixa-preta campeão do Pan da IBJJF, mostrou que não tinha abandonado seus treinos de kimono, e aproveitou para ensinar uma de suas posições preferidas da guarda fechada.

Com Yuri Simões como sparring de luxo, Cara de Sapato mostrou sua transição de seis pontos, raspando e caindo direto na montada. Para tal, Cara de Sapato coloca a mão por baixo da coxa de Yuri, e usa a pegada cruzada para desequilibrar o adversário com a perna batendo na axila do mesmo. Em seguida, após puxar a perna de Yuri para si, Cara de Sapato usa o embalo da volta e gira o corpo pro lado oposto, subindo com a mão no tatame para montar. Caso o oponente não tombe, ainda vale a opção de finalizar no triângulo.

Confira a aula completa no vídeo abaixo!