O conceito da Sublime BJJ, nas palavras de seu criador

Texto: Eduardo Serafin, CEO da marca Sublime.

“A Sublime nasce com duas linhas conceituais: a ‘Jiujiteiros’ e a ‘Judocas’. Embora eu perceba muitas diferenças entre esses dois públicos, o amor que todos eles têm pelas artes marciais é o mesmo, assim como o senso altruísta e solidário, tanto os lutadores de BJJ como os de judô contribuem bastante para o desenvolvimento do esporte de uma maneira geral. A Sublime quer vestir e equipar essa legião de lutadores do bem, pessoas que querem retribuir às artes marciais tudo que as artes marciais fizeram por elas.

“Em nosso site (www.sublimebjj.com.br), já temos disponíveis várias peças para a turma do Jiu-Jitsu: kimonos brancos e pretos, calças casuais com o mesmo tecido da calça de kimono, porém com bolso, para usar no dia a dia; faixas e camisetas. A linha de camisetas com a campanha das estampas das mãos dos lutadores. E, claro, o campeão de vendas: o kimono azul-marinho com tecido mais leve para o verão.

“Sabemos que o mercado de fightwear neste período de pandemia passa por dificuldades e entendemos que a melhor estratégia para as marcas é se aproximar cada vez mais dos clientes, entender seus dilemas, suas necessidades e suas dificuldades também, e a partir dessa aproximação conseguir apresentar soluções. A Sublime então se propõe a entregar produtos de qualidade, com o estilo de cada tipo de lutador muito bem definido, com preços acessíveis, num processo de venda totalmente digital”.