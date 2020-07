Fernando Tererê ensina passagem da meia-guarda abrindo o leque no Jiu-Jitsu

Share it

Cria do Cantagalo e um dos responsáveis por popularizar o Jiu-Jitsu em comunidades carentes do Rio de Janeiro, Fernando Tererê logo cedo se tornou um ícone da arte suave. Com técnica fina no judô, aprimorada na Alliance com o professor Alexandre “Gigi” Paiva, o faixa-preta ficou conhecido por suas adaptações nas quedas e uma passagem de guarda arisca.

Em visita na academia da fera, Tererê nos mostrou seu detalhe para passar a meia-guarda com facilidade. A posição, no qual ele vira o quadril e chuta a perna para trás, inclusive, é bem parecida com a usada pela fera para passar a guarda de Vitor Shaolin, na luta principal do Polaris 4, em 2016.

Confira a aula no vídeo abaixo!