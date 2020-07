Claudio Caloquinha ensina kimura partindo da meia-guarda no Jiu-Jitsu

Share it

Em vídeo clássico dos arquivos de GRACIEMAG, resgatamos esta aula gravada em 2014, com os craques Claudio Caloquinha e Sergio Benini, nossos aclamados GMIs em Belo Horizonte, Minas Gerais, à frente da tradicional Gracie Barra BH.

Na aula, Caloquinha chama a responsabilidade e explica, com riqueza de detalhes, como aplicar a kimura partindo da meia-guarda. A posição, simples de ser executada, é recheada de brechas para o passador fazer a festa. Ciente desses perigos, Caloquinha ensinou não só a finalizar, mas como rechaçar todas as opções do adversário que está por cima, até chegar na chave.

Confira a aula VIP com Claudio Caloquinha no vídeo abaixo!

* Entre para o time GMI! *