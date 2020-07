Léo Machado (BTT North Dallas) e seu Jiu-Jitsu completo nos campeonatos

Share it

Nosso GMI Leonardo Machado, das academias BTT Irving e BTT North Dallas, gosta de se manter na linha de frente. Além de administrar as duas escolas de Jiu-Jitsu, o faixa-preta não perde uma oportunidade de vestir o kimono e se jogar nas competições.

Em ação, Léo mostra um leque extenso de recursos, com opções de ataque tanto por cima quanto fazendo guarda, como podemos reparar no vídeo abaixo, com Léo em ação no Austin Open. Confira a luta e estude as técnicas aplicadas em situação real de disputa, para enriquecer ainda mais o seu jogo no Jiu-Jitsu. Oss!

