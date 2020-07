João Gabriel substitui Preguiça e encara Kaynan Duarte no BJJ Stars

Share it

Mesmo com uma baixa na luta principal, o BJJ Stars fez um belo movimento para garantir o sucesso da última luta do evento. Marcado para o dia 25 de julho, com transmissão em pay-per-view no bjjstars.tv , o card explosivo terá a revanche entre Kaynan Duarte e João Gabriel Rocha, este último que entra no lugar de Felipe Preguiça.

Preguiça teve que ceder sua vaga na disputa após grave lesão no dedão do pé, que causou uma ruptura total do ligamento. Agora, é a vez de João Gabriel entrar no tatame do BJJ Stars, e o duelo entre ele e Kaynan irá desempatar o placar entre eles, já que eles se enfrentaram duas vezes, com uma vitória para cada lado.

“Infelizmente tivemos essa lesão do Preguiça”, disse Fepa em papo com GRACIEMAG. “Quando falamos de luta não há como fugir desse tipo de imprevisto. Optamos pelo João por fazer muito sentido a luta contra o Kaynan, já que eles estão 1 a 1 no placar de duelos. Na sua primeira e única participação no BJJ Stars, o João venceu ninguém menos que o Buchecha, além de ter vitórias também sobre o Nicholas Meregali (campeão do GP do BJJ Stars) e também sobre o próprio Preguiça, o qual ele substitui. Ele tem credenciais de sobra e tenho certeza que será uma grande luta.”

Além da luta principal, outros 11 duelos de tirar o fôlego estão agendados para o card. Confira e garanta já o seu ingresso virtual!

BJJ STARS: THE RETURN

São Paulo – SP (Transmissão via ppv no bjjstars.tv )

25 de julho de 2020

Kaynan Duarte x João Gabriel Rocha

LeandroLo x Lucas Hulk

Patrick Gaudio x Erberth Santos

Leo Leite x Gabriel Napão

Isaque Bahiense x Cláudio Calasans

Gabriel Rollo x Charles do Bronx

Anna Rodrigues x Bia Basílio

Luis Marques x Sérginho Moraes

Cleber Clandestino x Meyham Maquine

Charles Duende x Gustavo Ximu

Renata Marinho x Sabatha Lais

Marcos Petcho x Robinho