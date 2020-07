Carlão Barreto sobre cursos da FJJD-Rio: “Levar excelência ao ensino do Jiu-Jitsu”

Share it

Diretor Técnico da FJJD-RIO e CBJJD, Carlão Barreto tem como missão no Jiu-Jitsu tornar o esporte ainda mais profissional. Em uma de suas frentes de operação rumo a este objetivo, o faixa-preta de Carlson Gracie participa dos cursos oferecidos pela CBJJD/FJJD-Rio como professor, levando seus conhecimentos de causa aos inscritos.

O Módulo 1 do Programa de Formação de Instrutores de Jiu-Jitsu no Sistema de Ensino, realizado no mês de junho, trouxe frutos essenciais para a sequência das aulas, que serão nos sábados do mês de agosto (1, 8, 15 e 22), todos online, pela plataforma Zoom, com um quadro de instrutores de peso. As inscrições podem ser feitas clicando aqui.

O professor Carlão comentou conosco sobre a projeção de resultados do curso e sua expectativa para o próximo módulo. Confira!

Qual o principal objetivo do PROGRAMA DE FORMAÇÃO DE INSTRUTORES?

CARLÃO BARRETO: Nosso objetivo é melhorar ainda mais a qualidade do ensino do Jiu-Jitsu, capacitando o professor para dar aulas dentro de um conceito pedagógico, levando-o à evolução profissional. Dar aulas de artes marciais não devem ficar restritas apenas a ensinar técnicas, isso é o básico. Devemos levar o professor à excelência no ensino. Os ganhos para o Jiu-Jitsu são imensos.

A CBJJD ofereceu no mês de junho o Módulo 1 desse curso online. Como foi o resultado e a resposta dos alunos?

Oferecemos o curso no modelo online, nos adaptando a pandemia e suas restrições, e foi um sucesso absoluto. Além de um excelente número de participantes, o feedback foi super positivo. Estamos todos muito felizes de poder contribuir para o crescimento profissional de tantos professores.

O que podemos esperar do módulo 2?

Nossa equipe é muito boa. Aprendo muito com eles, temo um time competente e comprometido em compartilhar conhecimento. Sinto-me honrado em estar nesse neste grupo, e também absorver lições em cada reunião. Tenho certeza que quem fizer esse módulo irá ter um conteúdo diferenciado. O corpo docente é composto por Plínio Marcos Tsal (Prof. De Teologia e Filosofia Budista no ITBC), Warner Hammerle (Gestor e Consultor em Academias), Alexandre Paiva (Prof. 6º Grau de Jiu-Jitsu – Instrutor da GM – Profissional de Ed. Física), Hélder Andrade (Instrutor de Defesa Pessoal da Polícia Civil e Faixa Preta de Karatê Shotokan), Álvaro Barreto (Faixa Vermelha 9º Grau de Jiu-Jitsu – Mestre em Ed. Física e Prof. da UFRJ – Aposentado – Presidente do Conselho de Mestres da FJJD-RIO e CBJJD), e eu, Carlão Barreto (Prof. 5º Grau de Jiu-Jitsu – Diretor Técnico da FJJD-RIO e CBJJD).