Os 2 únicos treinos aeróbicos que Fabio Gurgel consegue fazer após os 50 anos

Share it

No fim de junho, Fabio Gurgel entrevistava Dani Genovesi, campeã mundial de Jiu-Jitsu, preparadora física e ciclista, quando deixou escapar, no fim do papo, uma informação curiosa. Ao elogiar os treinos de bicicleta da amiga faixa-preta, o general da Alliance comentou: “Pedalar é ótimo para o Jiu-Jitsu. Na verdade os únicos dois treinos aeróbicos que eu consigo fazer hoje são a pedalada e a remada.”

A equipe GRACIEMAG pegou o telefone e foi saber mais do tetracampeão mundial.

“Nos meus tempos, eu sempre gostei de correr, subir as Paineiras no Rio, por exemplo”, lembrou o professor da Alliance, que este ano completou cinquentinha na identidade. “Eu adoraria continuar puxando as corridas, no Ibirapuera ou nos calçadões, mas o tipo de lesão que eu tive não permite.”

Os treinos de remo e bicicleta que Gurgel pratica, atualmente, são feitos em sua própria casa, com aparelhos que simulam o movimento de remada e pedaladas em ladeiras, e o general faz algumas séries de tiros de remo fabulosas, mas cada praticante pode desenvolver seus próprios treinamentos, sob a supervisão de um treinador ou preparador físico. Quem tiver a oportunidade, claro, pode buscar esses exercícios ao ar livre.

Fabio também gosta da natação, mas explica: “Natação é uma ótima, mas meu ombro não deixa. Mas pode ser ótimo para muita gente. Por isso, creio que o fator crucial para a escolha dos treinos físicos não é a idade – tudo vai depender do histórico de contusões e do que é adequado para cada pessoa”.

Converse com seu preparador, escute seu corpo e não desista: o segredo é não ficar parado, mas substituir os exercícios que não caem bem para sua carcaça.

E para você, que treinos aeróbicos você costuma praticar para dar gás e preparo para o Jiu-Jitsu?