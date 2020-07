Marcelo Gomide (GB Mangabeiras) estuda variação da guarda laçada

Share it

Professor da nossa GMI Gracie Barra Mangabeiras, em Belo Horizonte, Marcelo Gomide é um jovem competidor de alto desempenho, repleto de recursos no seu jogo do Jiu-Jitsu. Para dividir um pouco do que aprendeu com os craques de Minas Gerais, Gomide gravou alguns vídeos com detalhes valiosos da guarda laçada.

Em um desses vídeos, Marcelo mostra sua opção para raspar quando o adversário levanta o joelho, criando base para evitar a inversão. A variação de Gomide parte após afastar o quadril e concluir o laço. Com o espaço da perna levantada, Gomide passa o pé por baixo da coxa do oponente, mantendo justa a pegada do laço. Em seguida, a perna que vai por baixo do adversário é chutada para o lado oposto, concluido o movimento ao soltar as pegadas e subir com a mão no chão, já com o joelho na barriga.

Confira os detalhes da posição no vídeo abaixo e coloque mais essa arma no seu jogo de guarda. Oss!

