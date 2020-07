7 finalizações do cem-quilos com Jean Feijó

Share it

Professor na nossa GMI Feijó Centro de Treinamento, em Blumenau, Santa Catarina, Jean Feijó trouxe uma aula completa de finalizações do controle lateral, com suas opções preferidas.

Na aula, registrada em 2018, Jean ensina com detalhes as melhores formas de dominar o adversário na posição de cem-quilos e as transições para chegar à diversas finalizações, passando por triângulos, armlocks e estrangulamentos.

Confira no vídeo abaixo a didática aula de Jean Feijó para turbinar sua ofensividade ao chegar na lateral do seu adversário!