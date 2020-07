Inspire-se na vida e carreira dos 2 novos figurões do Panteão de Jiu-Jitsu

Share it

Mais dois personagens históricos do Jiu-Jitsu foram adicionados esta semana ao Panteão do Jiu-Jitsu, guia de GRACIEMAG dedicada a figuras históricas do nosso esporte, com informações, imagens e detalhes de cada ídolo.

Representando a ala feminina, Daniela Genovesi chega com sua motivadora história. Campeão mundial e percursora nos tatames de Jiu-Jitsu, Dani é também campeã de bodyboard e ultramaratonista. Esposa de Alexandre “Gigi” Paiva, Dani é conhecida por seu pique atlético, e costumava dar couro nos campeões da Alliance em subidas pelas estradas cariocas e as corridas pelas Paineiras, onde invariavelmente chegava na frente de todos.

Quem também integra a seleta lista é o mestre Orlando Saraiva. Nascido em Belém, no Pará, mestre Orlando pegou a faixa-preta em 1969, na famigerada academia Carlson Gracie, em Copacabana. Depois de ajudar mestre Osvaldo Paquetá nas aulas infantis, mestre Orlando migrou para São Paulo, plantou a semente do Jiu-Jitsu e foi pioneiro na organização de torneios por lá. Hoje tem frutos espalhados por São Paulo, Rio de Janeiro, Irlanda e muitas partes do mundo.

Para conferir quem são os outros figurões do Panteão do Jiu-Jitsu, clique aqui. Oss!

