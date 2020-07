Marcus Meira ensina raspagem da guarda fechada com armlock na Action Jiu-Jitsu

Share it

Professor na Action Jiu-Jitsu School, nossa GMI na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, o faixa-preta Marcus Meira tem à sua disposição algumas posições de fácil aplicação e funcionalidade justa, que podem cair como uma luva no seu jogo.

Na posição de hoje, Marcus escalou o amigo Luiz Alves, e mostrou uma raspagem da guarda fechada que termina com um armlock sorrateiro após cair na montada. Para executar a inversão, o professor laça o braço adversário dominando a gola cruzada. Depois, usa as pernas da guarda fechada para puxar o oponente e criar espaço para aplicar o ganchos, para depois pendular e cair montado. Sem soltar a pegada no braço, o professor ajusta no cotovelo inimigo, levanta a perna oposta e cria a alavanca necessária para finalizar.

Veja os detalhes da movimentação, pegadas e posições com o Marcus Meira e coloque mais esta opção no seu jogo da guarda fechada!