Vídeo: um estudo completo de passagem de guarda, com Carlos Cobrinha

Em artigo recente no GRACIEMAG.com, Carlos Cobrinha, professor da escola Carlos Cobrinha BJJ em Vila Nova de Gaia, em Portugal, detalhou os principais erros na hora de passar a guarda. Agora, nosso correspondente na Europa saiu da teoria e foi para a prática.

No vídeo abaixo, o exímio guardeiro mostrou algumas de suas técnicas jogando por cima, para anular os perigosos ganchos quando o adversário trabalha sentado, com algumas opções acrobáticas para chegar no controle lateral.

Confira os detalhes e aprenda os truques de Carlos Cobrinha para passar a guarda!

