UFC escolhe Venum como fornecedor exclusivo de roupas para 2021

Após anos de sucesso da parceria entre UFC e Reebok, é a vez da Venum assumir o papel de fornecedor exclusivo de material esportivo da gigante do MMA. As informações, divulgadas pelo UFC por meio de seu website, indicam a Venum como colaboradora a partir de abril de 2021, data que marca o fim da parceria com a Reebok.

“Estamos animados para ter a Venum como fornecedora global de roupas e equipamentos”, disse Dana White, presidente do UFC. “A Venum é uma reconhecida marca de esportes de combate e entende de forma única as necessidades dos atletas.”

Além de fornecer as roupas e aparelhos esportivos, a Venum assume também os pagamentos de parte do bônus dos atletas por aparição no octógono.

“Só temos a agradecer a Reebok pela parceria ao longo desses seis anos”, completou Dana. “Foi uma grande parceria, que elevou nossas marcas. Vamos continuar com a Reebok durante 2021 como nossa fornecedora de calçados.”

A linha Venum/UFC de Fight Kits e vestuário será desenvolvida especificamente para o alto desempenho, e vestirá os atletas em todas as ocasiões relacionadas à Fight Week, como coletivas, treinos abertos, pesagens e dias de luta.