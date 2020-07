5 posições de yoga para turbinar seu Jiu-Jitsu, com Carol Luz

Share it

Faixa-preta e professora da Double Five Vila Isabel, nossa GMI Carol Luz também ensina yoga para seus alunos antes de cada aula. Os benefícios da yoga para lutadores de Jiu-Jitsu são bem conhecidos, e a professora Carol, instrutora de Hatha Yoga, decidiu dividir um pouco do seu conhecimento com os leitores de GRACIEMAG.

Para isso, a professora enviou cinco posições básicas de yoga para você praticar em casa, e preparar o corpo para seu breve retorno aos treinos de Jiu-Jitsu.

“A prática da yoga desenvolve a coordenação, resistência e equilíbrio, fortalece e revitaliza”, explica Carol. “Com a prática, as partes fracas do corpo ficam mais fortes, e as partes rígidas mais flexíveis.”

As posições ensinadas no vídeo são as seguintes:

1- Virabhadrasana 1 / Postura do herói

2- Ardha Chandrasana / Postura da meia-lua

3- Adho Mukha Shvanasana / Postura do cachorro de cabeça para baixo

4- Parighasana / Postura do portão

5- Matsyendrasana / Postura do rei dos peixes

Confira o treino no vídeo abaixo!

