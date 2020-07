O que significa a aprovação do Jiu-Jitsu nas escolas pelo Senado brasileiro

Share it

Mais um passo importante foi dado para que o Jiu-Jitsu chegue até as escolas fundamentais de todo o Brasil. Depois de feito o pedido de alteração na lei pelo senador Chico Rodrigues, que inclui a prática do Jiu-Jitsu como componente opcional nos currículos do ensino fundamental, o Projeto de Lei (PL 4478/19) foi votado e aprovado no Senado esta semana.

Agora, o projeto parte até a Câmara dos Deputados, para mais uma vez entrar em votação. Caso passe, será a vez do presidente da República aprovar ou vetar o projeto. Os envolvidos estão confiantes na aprovação da PL, como afirmou o mestre Leão Teixeira em papo com GRACIEMAG. Figura participante na apresentação do PL na Comissão de Educação, Cultura e Esporte, em Brasília, o mestre faixa-coral avaliou a vitória do projeto no Senado:

“Fiquei muito satisfeito com a aprovação do Senado”, disse Leão Teixeira. “Existe uma intenção de aprovar esse projeto de lei. Já existem projetos-piloto nesse mérito em alguns estados, e agora é a hora de preparar cursos de formação para professores. Vale definir o que será necessário para formar esses professores, como a graduação de faixa-preta e a chancela das principais federações.

“Há quem diga que o Jiu-Jitsu na escola vá minimizar a procura nas academias. Mas eu não acredito nisso, muito pelo contrário. A chegada nas escolas vai levar nosso esporte a outro patamar, avançando mais no conceito de educação esportiva. Sem contar que as principais beneficiadas serão as escolas públicas, com alunos muitas vezes sem condições de acesso a uma academia, e isso se tornará uma ferramenta de inclusão. Passou da hora de ter o Jiu-Jitsu como um veículo de educação pelo esporte.”

E você, amigo leitor, gostaria de ter o Jiu-Jitsu nas escolas próximas da sua casa? Comente conosco!